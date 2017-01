10ª EDICIÓN MÁSTER OFICIAL EN ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA (UPV). ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN. Curso 2016-17

10ª EDICIÓN MÁSTER OFICIAL EN ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA (UPV) Curso 2016-17.

Universitat Politècnica de València

ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN del 5 al 9 de septiembre de 2016.

Página oficial máster: http://www.artesvisualesymultimedia.com

Facebook: www.facebook.com/masteravm El Máster Universitario Oficial en Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València propone este curso 2016-17 su 10ª edición, bajo el tema E-HUMANITIES (Humanidades digitales/electrónicas). Conscientes de los cambios sociales, culturales y tecnológicos producidos desde su inicio, seguimos manteniendo la responsabilidad de capacitar a los estudiantes que cursen este Máster público en el uso de las herramientas técnicas y conceptuales propias de nuestra época. Para ello, se ha reforzado la interdisciplinaridad, incorporando docentes especialistas en lenguajes de programación, sistemas de computación (físicos y virtuales), redes y comunicaciones, que junto con los profesores especializados en arte digital, aseguran el potencial creativo, profesional o investigador de los estudiantes en el desarrollo de proyectos basados en la generación, tratamiento y manipulación técnica de la imagen digital, sin olvidar la formación teórica en cultura visual y teoría crítica. más info....

Exposición El hombre que ríe. Iñigo Royo ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Vitoria-Gasteiz

Hasta el 16 de octubre de 2016

Catálogo de la exposición, con textos de Iñigo Royo, Santiago Eraso y José Luis Arántegui El hombre que ríe, una exposición de Iñigo Royo sobre «el barullo y la risa». Instalaciones, vídeos, fotografías y piezas sonoras en una muestra sobre «el barullo idiota que formamos viviendo juntos», Royo arroja una mirada irónica y escéptica sobre muchos aspectos de la realidad cotidiana, desde la política hasta las nuevas tecnologías. La Advertencia «aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias» recibe al visitante en su entrada al Museo más info....

Programa Praxis. La memoria de los objetos. Isidro López-Aparicio ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

Vitoria-Gasteiz

> 25.06.2016

www.artium.org/

Praxis es un programa artístico de experimentación basado en el proceso y en la relación del autor y del hecho artístico con el público ARTIUM. En La memoria de los objetos, el artista Isidro López Aparicio pone de manifiesto “las huellas que dejan en la memoria los objetos cotidianos, usados y desechados a la velocidad de nuestro tiempo”. López-Aparicio utiliza el arte como recurso para la reflexión y el compromiso social más info....

10ª EDICIÓN MÁSTER OFICIAL EN ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA (UPV). ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN. Curso 2016-17

10ª EDICIÓN MÁSTER OFICIAL EN ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA (UPV) Curso 2016-17.

Universitat Politècnica de València

ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN del 30 de Mayo hasta el 17 de Junio de 2016.

Página oficial máster: http://www.artesvisualesymultimedia.com

Facebook: www.facebook.com/masteravm El Máster Universitario Oficial en Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València propone este curso 2016-17 su 10ª edición, bajo el tema E-HUMANITIES (Humanidades digitales/electrónicas). Conscientes de los cambios sociales, culturales y tecnológicos producidos desde su inicio, seguimos manteniendo la responsabilidad de capacitar a los estudiantes que cursen este Máster público en el uso de las herramientas técnicas y conceptuales propias de nuestra época. Para ello, se ha reforzado la interdisciplinaridad, incorporando docentes especialistas en lenguajes de programación, sistemas de computación (físicos y virtuales), redes y comunicaciones, que junto con los profesores especializados en arte digital, aseguran el potencial creativo, profesional o investigador de los estudiantes en el desarrollo de proyectos basados en la generación, tratamiento y manipulación técnica de la imagen digital, sin olvidar la formación teórica en cultura visual y teoría crítica. más info....

El fuego de la visión. Marina Núñez

ARTIUM. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

Francia, 24.

Vitoria-Gasteiz 02.06.2016 > 1.11.2016 Comisario: José Jiménez Producción: Artium (Vitoria-Gasteiz) y

Sala Alcalá 31 – Comunidad de Madrid



Jueves 2 de junio 18:30 horas: visita guiada preinaugural con José Jiménez. Exclusiva para Amigos de Artium

19:00 horas: conversación entre José Jiménez y Marina Núñez. Entrada libre

20:00 horas: apertura de El fuego de la visión Fin de semana inaugural (viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de junio), acceso a las exposiciones con tarifa «Tú decides»

Más información www.artium.org más info....

Máster en Arte Sonoro | Universidad de Barcelona Prematrícula: del 01/05/2016 al 18/10/2016

Matrícula: del 11/10/2016 al 31/10/2016

Inicio docencia: 18/10/2016 Preinscripción abierta Programa de estudios: http://www.ub.edu/masterartsonor/es/asignaturases

+INFO: http://www.ub.edu/masterartsonor/es

Contacto: cerda@ub.edu | jmberenguer@sonoscop.net



El MÁSTER EN ARTE SONORO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA se orienta al conocimiento de las ideas, técnicas y tecnologías necesarias para la articulación propuestas de producciones artísticas en el campo del arte sonoro, así como al estudio de los textos de referencia acerca de las nuevas escuchas, a partir de las cuales se propiciará la formulación de nuevas ideas bien contextualizadas en el marco del arte contemporáneo internacional. Asignaturas: Escultura y Objetos sonoros, Psicoacústica y Música experimental, Etica y Estética del Arte sonoro, Elementos de generación musical, Creación radiofónica, Registro del paisaje sonoro, Postproducción de audio, Instalación sonora, Acústica de espacios, Implicaciones sociales y políticas del Arte Sonoro, Música y Arquitectura, Radio online, Poesía sonora, Improvisación, Composición acusmática, Entornos multifocales de altavoces. [english below] más info....

Abierta la convocatoria de Residencias Artísticas Eufònic / Lo Pati 2016 Destinatarios: Artistas y colectivos residentes en la Unión Europea Organiza: Eufònic / Lo Pati Bases de la convocatoria: http://goo.gl/gUzjZu

Más información: info@eufonic.net | comunicacio@lopati.cat *El plazo para presentar propuestas termina el 12 de Mayo.

Abierta la convocatoria nacional dirigida a creadores residentes en la Unión Europea que quieran realizar un trabajo de investigación en residencia durante el verano 2016 con el objetivo de acoger proyectos de vídeo y música experimentales y arte visual y sonoro relacionados con el paisaje sonoro y visual del Delta de l’Ebre. más info....

Abierta la convocatòria de la XIV edición de la Biennal d’Art Ciutat d’Amposta hasta el 1 de Mayo Destinatarios: Artistas y colectivos de ámbito local y estatal Organiza: Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta Bases de la convocatoria: http://goo.gl/8detoA Formulario de participación: https://goo.gl/PrCokI Más información: www.lopati.cat

Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre y el Ayuntamiento de Amposta abren hasta el 1 de Mayo la convocatoria de la XIV edición de la Biennal d’Art Ciutat d’Amposta, un potente escaparate de la creación emergente del país y verdadero termostato de la actividad artística contemporánea a nivel estatal. Dotada con 4.000€, el jurado está formado por David G. Torres, Sabel Gavaldón, Vanesa H. Sánchez y Gerardo Peral; y Manel Margalef como director del certamen. más info....

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE DOS INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EL PROYECTO: MILLA DE LA PAZ. Destinatarios/as: Artistas y colectivos de ámbito local, estatal e internacional.

Organiza: San Sebastián 2016 y K6 Gestión Cultural.

Plazo de recepción de proyectos: Hasta el 15 de abril de 2016, (inclusive). Más información: http://dss2016.eu

San Sebastián 2016 y K6 Gestión Cultural crean una convocatoria internacional abierta a cualquier disciplina artística para la intervención efímera en dos puentes de la ciudad de San Sebastián ● El plazo para presentar propuestas termina el 15 de abril La iniciativa es parte del proyecto Milla de la paz, un recorrido de un kilómetro y medio que adopta el Urumea como metáfora, el río como una frontera natural y los puentes como elementos construidos para superar esa división. Consistirá en un paseo para reflexionar y participar en torno a la paz y su reverso: la guerra, la violencia y los conflictos armados. más info....

PIGS, nueva exposición en Artium Sala Norte, hasta el 15 de mayo de 2016 Comisaria: Blanca de la Torre

Artistas: Carlos Aires, Vasco Araujo, Artspirators (Maria-Andromachi Chatzinikolaou, Nikos Podias, Rania Armagou, Spyros Tsalapatas), Bill Balaskas, Karmelo Bermejo, Rossella Biscotti, Stefano Cagol, Nuno Cera, Paolo Cirio, Danilo Correale, Priscila Fernandes, Carla Filipe, Nuria Güell, Jenny Marketou & Zafos Xarogaris, Juan Carlos Meana, PSJM & José María Durán, Avelino Sala, Santiago Sierra, Federico Solmi, Stefanos Tsivopoulos PIGS es una producción de Artium (Vitoria-Gasteiz), Galeria Municipal de Porto (Portugal), Centro de Arte Contemporáneo de Tesalónica (Grecia), Es Baluard (Palma de Mallorca)

www.artium.org/

Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, presenta PIGS, una exposición que «pretende reflejar un paisaje político cargado de cinismo, que se desprende del discurso paternalista –cargado de clichés y de superioridad– de los países del Norte de Europa sobre los países del Sur».PIGS, acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España (Spain), es un término peyorativo acuñado por los medios financieros anglosajones, alusivo a un cuestionable «milagro económico» pero con connotaciones sociales y culturales adicionales. La comisaria Blanca de la Torre ha reunido a una veintena de artistas de estos cuatro países para hablar «con ironía y subversión de las implicaciones sociopolíticas de la crisis y sus raíces culturales, de un relato dentro de Europa cargado de paradojas, de una idea paneuropea fracturada». PIGS es una producción internacional de Artium, Centro de Arte Contemporáneo de Tesalónica (Grecia), Galeria Municipal de Porto (Portugal) y Es Baluard. más info....

MUSAC presenta la exposición "Cómo hacer arte con palabras" Cómo hacer arte con palabras. Estrategias lingüísticas conceptuales y postconceptuales en la Colección MUSAC

19 de diciembre 2015 – 24 de abril 2016

Inauguración: sábado 19 de diciembre 17- 21 h. MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

Avda. Reyes Leoneses, 24. León

www.musac.es Crédito de la imagen: Mangelos. Manifesto of manifesto, 1977. Colección MUSAC

© Mangelos / Cortesía MUSAC

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presenta ‘Cómo hacer arte con palabras', una exposición que reflexiona sobre el recorrido y la vigencia de las prácticas conceptuales y post-conceptuales en el arte contemporáneo a partir de veinte obras pertenecientes a la Colección MUSAC. La muestra, cuyo título está inspirado en la conocida conferencia '¿Cómo hacer cosas con palabras?', impartida por el filósofo John Langshaw Austin en la universidad de Harvard en 1955, se centra en las nociones de arte como idea y el lenguaje como materia del arte a partir de obras de Ignasi Aballí, Yto Barrada, Emese Benczúr, Marc Bijl, Iñaki Bonillas, Chus Domínguez/Nilo Gallego/Silvia Zayas, Claire Fontaine, Dora García, Juan del Junco, Rafael Lozano-Hemmer, Mangelos, Vlado Martek, Javier Peñafiel, Fernando Sánchez Castillo, Isidoro Valcárcel Medina, y Gillian Wearing. más info....

2º Congreso Internacional ACC: Arte, Ciencia, Ciudad 2º Congreso Internacional ACC: Arte, Ciencia, Ciudad: ¡Luz, más luz! = Visualidad :: Energía :: Conectividad 22 y 23 de Octubre de 2015. Facultad de Bellas Artes. Universitat Politècnica de València http://www.artsciencecity.com/

www.facebook.com/artsciencecity

El 2º Congreso Internacional ACC: Arte, Ciencia, Ciudad trata de fomentar la investigación interdisciplinaria sobre la cultura tecno-científica de las sociedades contemporáneas y su incidencia en los modos de vida, prestando especial atención al impacto de las tecnologías de la imagen en los contextos urbanos. Es una iniciativa promovida desde el Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea con el objetivo de incrementar y desarrollar, desde el ámbito de la investigación artística universitaria, la reflexión y realización de proyectos de investigación que contribuyan a superar la brecha, por un lado, entre el mundo académico, la práctica profesional y la ciudadanía, y también, entre el conocimiento científico y las humanidades. más info....

ALBERTO GARCÍA-ALIX. SOMBRAS DEL VIENTO EN MUSAC Exposición: 3 de octubre de 2015 – 31 de enero 2016

Inauguración: sábado 3 de octubre 17- 21 h. Taller: 21 y 22 de noviembre

Inscripción desde el 3 de octubre MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

Avda. Reyes Leoneses, 24. León

www.musac.es Imagen: Alberto García-Alix, El argentino y su Yamaha 1000, 1989. Cortesía del artista.

Sombras del viento es un proyecto específico de Alberto García-Alix para el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. La muestra construye un puente entre presente y pasado en la trayectoria del Premio Nacional de Fotografía 1999, siguiendo el hilo narrativo de dos publicaciones que realizó en el año 1993: Bikers y Los malheridos, los bien amados, los traidores. Estos trabajos resumen dos de las temáticas esenciales del autor, que siguen siendo una fuente de inspiración en la actualidad: la moto y el retrato, dos formas esenciales para el artista de comprensión de la realidad a través de la fotografía. La exposición muestra la progresión en el tratamiento de estos dos corpus elementales en su obra, que constatan el paso del tiempo y la evolución formal hacia un uso más abstracto y alegórico de la imagen. más info....

MUSAC presenta tres nuevas exposiciones el sábado 19 de septiembre - Ver (re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable - GOD SAVE THE QUEEN. Sobre Pintura en la Colección MUSAC - TYIN tegnestue: en detalle

Proyecto Vitrinas Inauguración sábado 19 de septiembre, 17:00 - 21:00h. MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

Avda. Reyes Leoneses, 24. León

www.musac.es



MUSAC presenta tres nuevas exposiciones el sábado 19 de septiembre. Ver (re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable aborda diversos fenómenos pertenecientes a la religiosidad o espiritualidad popular más extrema y su representación en el arte contemporáneo. GOD SAVE THE QUEEN es una muestra compuesta íntegramente por obras pertenecientes a la Colección MUSAC que aborda la búsqueda de nuevos caminos que ha seguido en las últimas décadas una de las prácticas con más larga tradición en el arte como es la pintura. Las Vitrinas acogerán TYIN tegnestue: en detalle, un proyecto dedicado al estudio de arquitectura noruego TYIN tegnestue, que irá acompañado de una publicación que supone la cuarta entrega de la serie Arte y Arquitectura MUSAC. más info....

MÁSTER OFICIAL EN ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA (UPV). ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-17 MÁSTER OFICIAL EN ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA (UPV)

9ª EDICIÓN

Universitat Politècnica de València ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-17.

PERIODO EXTRAORDINARIO: Del 7 al 11 de septiembre de 2015 Página oficial máster: http://www.artesvisualesymultimedia.com

Facebook: www.facebook.com/masteravm

El Máster Universitario Oficial en Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València presenta en su 8ª edición una amplia renovación de su estructura. Conscientes de los cambios sociales, culturales y tecnológicos producidos desde su inicio, seguimos manteniendo la responsabilidad de capacitar a los estudiantes que cursen este Máster público en el uso de las herramientas técnicas y conceptuales propias de nuestra época, y se ha reforzado la interdisciplinaridad, incorporando docentes de los departamentos de Comunicaciones, DSIC y DISCA de la Universitat Politècnica de València, especialistas en lenguajes de programación y sistemas de computación físicos y virtuales, que junto con los profesores especializados en arte digital, aseguran el desarrollo del potencial creativo de los estudiantes para la generación, tratamiento y manipulación técnica de la imagen digital, al tiempo que se incrementa también la formación teórica en cultura visual y teoría crítica. más info....









contrata w3 Recibe Si deseas recibir gratuitamente nuestro boletín, rellena el siguiente formulario. Si deseas darte de baja, clika aquí descubre

mes Búsqueda w3art

Archivo RSS